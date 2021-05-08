بغداد يخسر 5 لاعبين أمام الميناء

المستقلة/- تأكد غياب 5 لاعبين بفريق أمانة بغداد، عن مواجهة الميناء، ضمن الجولة 30 من الدوري العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الإصابة.

وقال وسام طالب، المدرب المساعد لفريق أمانة بغداد، في تصريحات صحفية: “الفريق سيفتقد خدمات 5 لاعبين، بسبب الإصابات المتكررة”.

وأضاف: “الغائبون، هم: المحترف النيجيري صامويل إيكو، والمحترف العاجي أكوري، بالإضافة إلى محمد سلام، وعبد القادر طارق الذي عاد من الإصابة، لكنه غير جاهز بدنيا للمباراة، كما سيغيب سجاد حسين لنهاية الموسم، بعد خضوعه لعملية في الركبة”.

وتابع: “الغيابات لن تضعف من عزيمتنا في البحث عن النقاط الثلاث كون المباراة في ملعبنا، ونحن مطالبون بالتعويض بعد الخسارة الأخيرة أمام الزوراء في الجولة الماضية”.

وأوضح أن فريق أمانة بغداد خسر 6 نقاط في 3 مواجهات ماضية، وبالتالي سيكون مطالبا بالتعويض أمام الميناء وزاخو الجولة المقبلة.

يشار إلى أن أمانة بغداد يحتل المركز الثامن برصيد 39 نقطة، فيما يحل الميناء بالمركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

 

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