بعد وفاة طليقها.. ممثلة كويتية تشعر بالندم: ذبحني انفصالنا وكان عندى أمل نرجع

المستقلة/ منى شعلان / تصدر اسم اليوتيوبر الشهير بدر الماص ، موقع التدوينات تويتر ، فى الكويت ، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاته أمس ، فى حادث سير أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى عدد كبير من المدونين الكويتين اليوتيوبر الشهير ، بكلمات مؤثرة ، كما تداول البعض مقاطع فيديو شهيرة لليوتيوبر الراحل .

ومن جانبها قدمت الممثلة الكويتية ​شوق الهادي​ اعتذارا لطليقها الراحل ​بدر الماص​ ، فى تغريدة لها قائلة :”اللهم لا اعتراض.. الله يرحمك يا بدر.. كلنا مسامحينك ومحللينك.. ياريت لو يرد فيني الزمن يوم، ياريت لو كان عندك وقت أطول”.

وأضافت: “ياريت لو مات كبريائي قبل ما إنت تموت، كبريائتا قتلنا وانتصر.. هذا يومك اللهم لا اعتراض، بس شلون أسامح نفسي؟، شلون أنسى كل شعور خليتك تحس فيه؟ شلون أتعايش مع شعوري بالذنب بكل شي خليتك تمر فيه؟، أذينا وجرحنا بعض وايد لكن أنا مسامحتك من زمان، إنت مسامحني؟.

وتابعت :” ما اعتذرتلك وقلتلك إني أدري لو الله كاتب وشفنا بعض راح أنسى كل شي صار معانا، بس خدك مني الموت وما انكتبلنا نشوف بعض، رحت وما صارتلي فرصة أعتذرلك وأقولك إني مسامحتك وأبي أبدي بداية يديدة معاك، رحت بدون ما أودعك.. كنت أتمنى يكون لنا مستقبل وما حسيت نفسي أبي بكون حق أي أحد غيرك.. لكن الله ما كتب هالشي وخلصت قصتنا بسرعة.

واستطردت:” شلون أتعايش وأنا راح اتم مشتاقتلك طول عمري بدون ما أشوفك وأودعك؟، أخ لو يرد فيني الزمن لي أمس راح أقولك إني محللتك ومسامحتك وإني مازلت أشعر بالحب تجاهك وما نسيتك ولا لحظة، و ذبحني طلاقنا و انفصالنا بطريقة سيئة على الملأ، وكان عندي أمل إن نرجع حق بعض بيوم حتى لو كبريائنا ما سمحلنا نعترف بها لشي لكن أنا أعترف الحين بعد فوات الأوان إني ما زلت أحبك يا بدر، الله يرحمك يا حبيبي لو تشوف كيف الله سخر لك آلاف يدعونلك.. ارتاح يا فقيدي فأنت في مكان أفضل الآن”.

اللهم ارحم #بدر_الماص واغفرله واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين .. اللهم لا اعتراض على قضائك وقدرك .. اللهم ارزقني الصبر والقوة والقدرة على تحمل ما لا طاقة لي به .. pic.twitter.com/EZkB9Uxji4 — شوق الهادي (@shougalhadi_) November 6, 2020

كما علقت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” على وفاة بدر الماص ، برسالة أثرت غضب متابعيها عبر حسابها على موقع انستغرام ، قائلة: “وفاة زوج شوق الهادي السابق بدر الماص في حادث مروري إنالله وإنا إليه راجعون لكن أنا عن نفسي ماني محللته و لا مسامحته عن أي أذى أذاني فيه و أنا أصلا ما أعرفه تهجم علي و سبني بأبشع الألفاظ ولا أحد يجي يفتي ويتدخل شي يخصني رب العالمين بكيره مايجبرني أسامح أحد ، ادعو له بالرحمه فالدعاء رزق الميت”.

يذكر أن الممثلة الكويتية شوق الهادي ، قد تزوجت من اليوتيوبر بدر الماص ، عام 2015، وإبتعدت عن الحياة الفنية بعد زواجهما ، لكنها إنفصلت عنه في نهاية عام 2017، بعد أن أكدت أنه يضريها ويهينها، لتعود مرة أخرى للحياة الفنية .

#بدر_الماص واصبحت مثل الموتى وتحتاج هذا الدعاء مثل ماكانو يحتاجون اليه وغدانحن نفس المكان سنتواجداللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وثبته عند السؤال وان لله وان اليه راجعون اللهم اجعل شبابنايتعضون من موته وان الدنيا لا فيها شي باق مهما وصلنا للعلم والمناصب ف الى ربنا لراجعون كما كنا pic.twitter.com/Zo6QgoEhGy — ̨ڜــ؏ــٽ♕ (@no00oufano) November 6, 2020