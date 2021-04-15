بعد هجومي أربيل وبعشيقة.. دعوات لسحب المجموعات المسلحه من حدود كردستان

المستقلة /- أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الهجومين على مطار أربيل ومعسكر بعشيقة، ودعا إلى سحب الجماعات المسلحة من حدود إقليم كردستان.

وكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إن الهجمات الأخيرة ما هي إلا محاولة سافرة لتقويض أمن الإقليم الداخلي والتعاون مع التحالف الدولي.

وأضاف أنه: يجب على أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن قوات الأمن العراقية الرسمية، الانسحاب فوراً من حدود إقليم كردستان، مبينا أنه سيجري في الأيام المقبلة محادثات مع شركاء عراقيين ودوليين لبحث السبل الكفيلة لتحقيق ذلك.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة ملغمة مقرا للقوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في إقليم كردستان.

كما استهدف هجوم صاروخي قاعدة توجد فيها قوات تركية في منطقة زليكان شرقي محافظة نينوى، وأدى إلى مقتل عسكري تركي.

وبحسب مصادر فإن القصف الصاروخي انطلق من منطقة الشلالات شمال شرقي الموصل، والتي تسيطر عليها مجموعات مسلحه تابعه للحشد الشعبي.

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