“بعد نقله للمستشفى”.. نجل الفنان خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية

المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان السعودي خالد سامي ، لإنتكاسة صحية مفاجئة ، اليوم الاثنين، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة، حيث أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى على الفور.

ومن جانبه طالب تركي سامي ، نجل الفنان السعودي، الجمهور بالدعاء له ، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل، تكفون دعواتكم لأبوي”.

كما أشار تركي إلى أن حالة والده غير مستقرة ويتواجد حالياً داخل غرفة الإنعاش ، حيث كتب فى تغريدة له قائلاً :” إلى الآن الحالة غير مستقرة لكن املي بالله كبير، يارب اللطف بنا”.

وكان قد ظهر خالد سامي، لأول مرة بعد إجرائه لعملية زراعة كبد خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الملحن السعودي “فهد العبدالله” على حسابه بموقع تويتر.

وقال خالد سامي عبر الفيديو:” الحمد والفضل والشكر والمنّة لله رب العالمين.. بدأت أسترد صحتي وعافيتي، وإن شاء الله عما قريب سأكون بكامل الصحة والعافية بعد مرحلة الاستجمام والنقاهة التي أقوم بها حاليا مع أم المعارك زوجتي ، مضيفاً:”إن شاء الله سوف نعود لنضحك سويًّا.. الله لا يحرمني منكم”.

وكان الفنان، ناصر القصبي، قد ناشد التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي من خلال إجراء عملية زراعة كبد له، مبيناً أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، وقد تفاعل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر حينها مع حالة الفنان خالد.

خالد سامي من مواليد 1961، شارك في العديد من الأعمال الفنية، منها “طاش ما طاش” و”أبو رويشد” و”أبو العصافير” و “شباب البومب”.

كما حصل خالد سامي على ماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو في أمريكا، فاستطاع أن يكون من النجوم الذين شكلوا الفن السعودي في مجالي الدراما والإنتاج.