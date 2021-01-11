“بعد نقله للمستشفى”.. نجل الفنان خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان السعودي خالد سامي ، لإنتكاسة صحية مفاجئة ، اليوم الاثنين، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة، حيث أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى على الفور.

ومن جانبه طالب تركي سامي ، نجل الفنان السعودي، الجمهور بالدعاء له ، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل، تكفون دعواتكم لأبوي”.

كما أشار تركي إلى أن حالة والده غير مستقرة ويتواجد حالياً داخل غرفة الإنعاش ، حيث كتب فى تغريدة له قائلاً :” إلى الآن الحالة غير مستقرة لكن املي بالله كبير، يارب اللطف بنا”.

وكان قد ظهر خالد سامي، لأول مرة بعد إجرائه لعملية زراعة كبد خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الملحن السعودي “فهد العبدالله” على حسابه بموقع تويتر.

وقال خالد سامي عبر الفيديو:” الحمد والفضل والشكر والمنّة لله رب العالمين.. بدأت أسترد صحتي وعافيتي، وإن شاء الله عما قريب سأكون بكامل الصحة والعافية بعد مرحلة الاستجمام والنقاهة التي أقوم بها حاليا مع أم المعارك زوجتي ، مضيفاً:”إن شاء الله سوف نعود لنضحك سويًّا.. الله لا يحرمني منكم”.

وكان الفنان، ناصر القصبي، قد ناشد التدخل العاجل لإنقاذ حياة خالد سامي من خلال إجراء عملية زراعة كبد له، مبيناً أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، وقد تفاعل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر حينها مع حالة الفنان خالد.

خالد سامي من مواليد 1961، شارك في العديد من الأعمال الفنية، منها “طاش ما طاش” و”أبو رويشد” و”أبو العصافير” و “شباب البومب”.

كما حصل خالد سامي على ماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو في أمريكا، فاستطاع أن يكون من النجوم الذين شكلوا الفن السعودي في مجالي الدراما والإنتاج.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تعود لسوق الدين العالمي بطرح سندات ب5مليار دولار

اخر الاخبار

ما الأمر الذي دفع الفنانة “ورد الخال” إلى كتابة وصيتها؟

اخبار العراق

افتتاح مدرستين  جديدتين بناحية السلام في ميسان

اخر الاخبار

حسين الجسمي يوجه رسالة للشعب المصري.. تعرف عليها

اخر الاخبار

انفجار عبوة ناسفة مستهدفة محل لبيع الخمور وسط بغداد

اخبار مصر

النائب العام المصرى  يصدر قرارا بعدم براءة متهمين قاموا بتعرية سيدة اعتذر لها السيسي

اخر الاخبار

الصميدعي يعلن اصابته بسلالة كورونا المتحور في اول اصابة بالعراق

اخر الاخبار

الصميدعي يعلن اصابته بسلالة كورونا المتحور في اول اصابة بالعراق

اخر الاخبار

“بعد نقله للمستشفى”.. نجل الفنان خالد سامي يكشف تطورات حالته الصحية

اخر الاخبار

لبنان تعلن حالة الطوارئ وإغلاق تام للبلاد لمدة 10 أيام

اخر الاخبار

أول رد من ميليشيا الحوثي على قرار واشنطن بتصنيفها منظمة إرهابية

اخر الاخبار

العراق ترفع انتاجها من المشتقات النفطية إلى 140 ألف برميل

اخر الاخبار

بايدن يختار سياسيا مخضرما لرئاسة الـ”سي آي أي “

اخر الاخبار

روان اتكنسون يتخلى عن “مستر بين”

اخبار مصر

عالم فلكي يثير الفزع في الوسط الفني المصري

اخر الاخبار

شاهد.. صور نادرة لـ فيروز تنشر لأول مرة

اخر الاخبار

البيتكوين تهبط دون مستوى 34 ألف دولار