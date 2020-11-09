بعد نجاح ألبومها “Positions”.. أريانا غراندي لجمهورها: شكرا على حبكم ودعمكم
المستقلة/ منى شعلان/ حقق الألبوم الأخير “Positions “ ، للنجمة العالمية أريانا غراندي ، المركز الأول فى مؤشر “Billboard 200 – بيلبورد 200” الأمريكي.
ووجهت أريانا ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، رسالة إلى جمهورها، قائلة :”مرحبا.. شكرا لكم… أشعر أنه من المهم التعبير عن الامتنان لحبكم ودعمكم… هذا هو ألبومي المفضل حتى الآن واستجابتكم للموسيقى جعل قلبي ممتلئًا بشكل لا يصدق، ولا يمكنني حتى أن أبدأ في التعبير بشكل كامل عن معنى ذلك. لذا شكرا لكم. كثيرا جدا”.
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🤍 hello / thank u. i know these things aren’t v important on the grand scheme of things but when they do happen i feel it’s important to express gratitude for your love and support !!! so i am indeed rambling today. sry. this is my favorite album yet and your response to the music has made my heart so incredibly full, i can’t even begin to fully express how much it means. so thank u. so very much. what’s your favorite track after one week of positions ?
وقد أصدرت أريانا غراندي ألبومها “Positions” يوم 30 أكتوبر الماضي ، وضم الالبوم 14 أغنية ، وتعاونت النجمة البالغة من العمر (27 عام) فى هذا الالبوم مع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء، وهم المغنى العالمى THE WEEKND، كما تعاونت مع نجمة الراب دوجا كات Doja Cat التى أحدثت ضجة خلال الفترة الماضية على الساحة الفنية، كما تعاونت جراند فى هذا الألبوم أيضا مع مغنى الراب الأمريكى Ty Dolla $ign.
يذكر أن أريانا غراندي ، قد اطلقت مؤخرا كليب “positions” الذى يحمل نفس اسم الالبوم، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير”يوتيوب” وقد استطاع الكليب أن يحصد 76 مليون مشاهدة خلال 15 يوم.
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