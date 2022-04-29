بعد لقائه الملك سلمان..اردوغان يؤدي مناسك العمرة

المستقلة/- أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مناسك العمرة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية التي تستغرق يومين.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ومساء الخميس، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة الرئيس التركي.

ورحب العاهل السعودي بأردوغان والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس التركي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك سلمان وولي العهد.

وأقام العاهل السعودي مأدبة عشاء رسمية تكريمًا للرئيس التركي، كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة مساء الخميس، مع الرئيس التركي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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