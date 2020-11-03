بعد فشل”البرنسيسة بيسة” هل تصالح مي عز الدين جمهورها بـ”خيط حرير”؟

المستقلة/ منى شعلان/ بعد غياب لمدة عام ، تعود النجمة المصرية مي عز الدين، للدراما التليفزيونية ، مرة أخرى من خلال مسلسلها الجديد” خيط حرير” والذى يعرض حالياً ، على إحدى القنوات الفضائية ، حيث حرصت النجمة المصرية على الظهور بشكل مختلف ومميز خلال المسلسل ، وتبين ذلك بعد عرض أول حلقة من العمل أمس ، لتتصدر مؤشر البحث جوجل فى مصر.

ورغم أن مى عز الدين ، تتعمد الظهور فى الموسم الرمضاني كل عام ، إلا انها لأول مرة تكسر تلك القاعدة ، وتقرر تقديم عملا مميزا لجمهورها تعويضا عن أخر عمل درامي شاركته به فى دراما رمضان 2019 ، وعرضها لانتقادات واسعة بسبب دورها فى مسلسلها “البرنسيسة بيسة” ، وحملة سخرية غير مسبوقة واجهتها النجمة المصرية بسبب هذا العمل ، كما لم تسلم من انتقاد النقاد لها على سوء اختيارها والتقليل من نجوميتها بسببه.

وقدمت مى عز الدين ، فى مشوارها الفنى 6 مسلسلات من بطولتها متنوعة ما بين الغموض والساسبنس والكوميدى وغيرهم،وهم مسلسل”الشك” عام 2013، وشارك في بطولته حسين فهمى ورغدة، إخراج محمد النقلى، ثم قدمت مسلسل “دلع بنات” عام 2014، وشارك في بطولته محمد امام وكندة علوش، المخرجة شيرين عادل، ثم مسلسل “حالة عشق”عام 2015 وشارك فى بطولته بوسى وسامح الصريطى وحازم سمير، وإخراج إبراهيم فخر، ثم مسلسل “وعد” عام 2016 ، وشارك في بطولته كل من أحمد السعدنى وحازم سمير، وإخراج ابراهيم فخر ، ثم مسلسل “رسايل” 2018، وشارك في بطولته خالد سليم، وحازم سمير ، وإخراج إبراهيم فخر ، ثم مسلسل “البرنسيسة بيسة” عام 2019 ، وشارك فى بطولته محمد انور ، بوسى ، أمير المصري، وإخراج إكرم فريد.



يذكر أن مسلسل “خيط حرير” ، والذى يعرض حالياً للفنانة مي عز الدين ، يشارك في بطولته سوسن بدر، محمود عبد المغنى، محمد على رزق، مى سليم، نيقولا معوض، أحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد على رزق، إخراج إبراهيم فخر، انتاج سينرجى، و تدور أحداثه في سياق التشويق والإثارة على مدار 35 حلقة.