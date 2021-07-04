بعد غياب 3 سنوات.. دريد لحام يعود إلى شاشة السينما

المستقلة/- منى شعلان/ يعود الفنان السوري دريد لحام إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، من خلال فيلم يتحدث عن الوقت الراهن في بلاده، وسيتولى إخراج الفيلم المخرج، باسل الخطيب، صاحب مسلسلات تلفزيونية شهيرة، مثل “بلقيس” و”ناصر” و”مارغريت”، الذي سبق أن تعاون مع دريد لحام في آخر أفلامه “دمشق – حلب”، إنتاج عام 2018.

وكشف المخرج باسل الخطيب لـشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الفيلم الجديد اسمه “الحكيم”، وهو عن نص للكاتبة ديانا جبور، يجسد دريد لحام في أحداثه دور طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، ويكون بمثابة حكيم لأهل قريته لما يتمتع به من خبرات مهنية وفي الحياة بشكل عام ومدى تأثيرها على سلوكيات الناس ومصائرهم وأخلاقهم.

ويشارك في بطولة الفيلم صباح الجزائري وروبين عيسى و ليا مباردي وإيلين عيسى وتسنيم الباشا ومحمد قنوع وعدد من الفنانين الشباب السوريين.

وأعلن باسل الخطيب أنه من المقرر البدء في تصوير فيلم “الحكيم” في 7 يوليو الجاري لمدة 40 يومًا، على أن يعرض في مطلع الخريف المقبل.

وكان آخر أعمال دريد لحام الفنية مسلسل “شارع شيكاغو”، من بطولة سلاف فواخرجي وعباس النوري وأمل عرفة.

 

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