بعد عودة جميع نازحيه ..الهجرة تغلق مخيم ( معكسر سعد ) في ديالى

المستقلة..اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن اغلاق مخيم ( معسكر سعد ) في محافظة ديالى بعد عودة (90) اسرة نازحة بواقع (450) فردا الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية و نواحي المحافظة اضافة الى محافظتي صلاح الدين و نينوى ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة التي نظمتها الوزارة .

وقالت جابرو ” تم اغلاق مخيم معسكر سعد بعد عودة (45) اسرة الى مناطقهم في قضاء بعقوبة و عودة (29) اسرة الى قضاء خانقين و عودة (10) اسر الى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، فضلا عن عودة (5) اسر الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين و عودة اسرة واحدة الى ديارها في محافظة نينوى “.

و تابعت ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية “.