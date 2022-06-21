بعد زيارة محمد بن سلمان.. توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين مصر والسعودية

بعد زيارة محمد بن سلمان.. توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين مصر والسعودية

المستقلة/- كشف عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، معلقا على زيارة ولي العهد السعودي لمصر، أنه يتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين.

وأوضح في حديث تلفزيوني الاثنين أن الاستثمارات التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، تغطي كافة المجالات في الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة وفي كافة المجالات الاقتصادية، حيث أن مصر تمثل للسعودية سوقا ضخمة جدا تربو من 100 مليون نسمة.

ولفت أبو موسى إلى أن السعودية على الصعيد العربي هي الأكبر في الاستثمارات في مصر وعلى الصعيد العالمي هي الثانية بعد بريطانيا.

وذكر أن مصر والسعودية تشكلان 34% من سكان المنطقة والدخل القومي لكليهما يمثل 39% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة، معتبرا أن “هذه المؤشرات تمنحهما ثقلا ووزنا نسبيا كبيرا على مستوى المنطقة بما يشكل محورا مهما”.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر لها أهمية كبيرة، وهي تبلغ 54 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع وليست مركزة في قطاع واحد بل تشمل عددا كبيرا من القطاعات.

وأوضح أن السعودية وقفت بجانب مصر في السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو في كافة المراحل وصولا للودائع الأخيرة التي وضعت في البنك المركزي المصري وتبلغ 5 مليار دولار، بالاضافة لنحو 5 مليار دولار أخرى ستوجه لاستثمارات مباشرة خلال عام.

وقال إن هذه الاستثمارات المباشرة لها أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، لأنها تمثل فرص عمل وصادرات، بينما الأموال “الساخنة” لا يمكن أن يرتكن عليها اقتصاد حقيقي، وهي تدخل وتخرج دون إضافة للاقتصاد المصري.