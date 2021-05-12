بعد رفض شعبي.. تونس تخفف ساعات حظر التجوال الليلي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت الحكومة التونسية، يوم الأربعاء، تخفيف ساعات حظر التجول الليلي الذي أقرته مؤخرا للتصدي لجائحة كورونا، بعد رفض شعبي لهذا الإجراء.

جاء ذلك ضمن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في البلاد للحد من انتشار الوباء اعتبارا من يوم الإثنين 17 أيار/مايو، ولغاية 6 حزيران/يونيو المقبل.

وقالت الناطق باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، إنه سيتم تعديل موعد بدء حظر التجول الجزئي من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة صباحا، بعد أن كان من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وبينت بن سليمان أنه ”سيتم استئناف الدروس بالمدارس والمعاهد وفق نظام الأفواج، واستئناف الدروس وكل الأنشطة بالجامعات بنظام الحضور المندمج في 19 أيار/ مايو الجاري، مع فتح المبيتات“.

وسيتم تطبيق كل البروتوكولات الصحية بدور العبادة والمنشآت التجارية، أما بشأن المقاهي والمطاعم سيتم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 30% في الفضاءات المغلقة و50% بالفضاءات المفتوحة، وفق المتحدثة.

وذكرت بن سليمان أنه ”سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين من الخارج وفق آخر بلاغ صادر عن وزارة الصحة، وتطبيق قرار الحجر الصحي الشامل بكل المناطق ذات مستوى خطر ومرتفع جدا وظهور سلالات متحورة خطيرة“.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أعلن الجمعة الماضية، فرض إغلاق صحي شامل لمدة 7 أيام من 9-16 أيار/ مايو الجاري للحد من تفشي فيروس كورونا.

 

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