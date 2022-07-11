بعد دخوله في غيبوبة.. السعودية تفتقد مراسلها في تغطية الحج

المستقلة /- بعد ان اعتاد على الظهور في القنوات المحلية لنقل وقائع مناسك الحج في كل عام، استذكر إعلاميون ومواطنون في السعودية، الإعلامي محمد آل محيي، الذي يعد من الوجوه البارزة في تغطية موسم الحج.

واستعاد إعلاميون آخر العبارات التي ختم بها آل محيي تقريره الإعلامي خلال تغطيته حج العام 2021، وقال فيها: “حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع بعد أن منّ الله عليهم بتأدية مناسك الحج وسط منظومة متكاملة، كما اعاد البعض نشر آخر تغريدات الاعلامي، في حسابه في تويتر، والتي أعلن فيها ختامه تغطية حج العام 2021.

والجدير بالذكر ان الإعلامي السعودي قد غاب عن تغطية حج هذا العام، بعد وعكة صحية مفاجئة تعرض لها في مطلع هذا العام، ليتم نقله بعدها إلى المستشفى، ودخوله في غيبوبة في ذات الشهر، الذي أعلن فيه عن وفاة والده، الذي توفي في الـ3 من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكتب مراسل قناة السعودية محمد السحيباني، مستذكرا آل محيي: “الله يشفيه ويعافيه ويرفع عنه.. محمد آل محيي رجل لا يبخل بمعلومة استفدت منه الكثير وكان داعماً للجميع”.

ومع ختام موسم حج هذا العام، استذكر نشطاء مواقع التواصل، الإعلامي السعودي، داعين له بالشفاء العاجل والاستيقاظ من غيبوبته بالسلامة.

وعُرف آل محيي بالجد والاجتهاد والتفاني في العمل، ومحبة الزملاء له، إضافة إلى تقارير وقصص إنسانية غيرت حال الكثير من الأسر، وجمع خلال مسيرته الإعلامية بين الخُلق والموهبة والإبداع لينشق اسمه في سماء الإعلام.

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