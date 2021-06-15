“بعد توقف قلبه”.. تطورات مبشرة فى حالة الفنان خالد سامي

المستقلة/- منى شعلان/ ما زال الفنان السعودي خالد سامي ، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الحرس الوطني بالمملكة بعد تدهور حالته الصحية و دخوله في غيبوبة مؤخراً.

من جانبها أكدت المعلمة السعودية عائدة العتيبي، زوجة خالد سامي فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بأن وضعه الصحي يشهد تطورا إيجابيا وتسير حالته نحو الأفضل، لكنه ما زال في غيبوبة.

وكانت عائدة العتيبي قد أعلنت عن تعرض زوجها لانتكاسة صحية في نهاية شهر رمضان الماضي، وذلك بعد فترة نقاهة قضاها في المنزل بعد خضوعه لعملية زراعة كبد، وكشفت عن دخوله في غيبوبة جديدة وأجريت له عدة فحوصات في تلك الفترة لمعرفة سبب الغيبوبة، وذلك قبل أن يكشف نجله عن إصابة والده بفقدان الذاكرة بسبب تأثره بالغيبوبة، وهو ما زاد القلق حول حالته الصحية.

وعانى الفنان خالد سامي من عدة أزمات صحية في تلك الفترة مثل اكتشاف إصابته بـ 3 جلطات في الدماغ، وذلك بالإضافة إلى معاناته الرئيسة من فشل كلوي، ومن قبلها إصابته في الكبد والتي استدعت إجراء عملية زراعة كبد بعد فترة من الانتظار ومن معاناته الصحية العام الماضي.