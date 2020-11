بعد تصدر “بألف سلامة” تريند يوتيوب.. تامر حسني يحذفها ويعتذر لجمهوره

View this post on Instagram

نهاركم كله خير اكيد فرحان بإستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه و اكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ و انها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم و لكن الأغنيه على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسه لبعض الناس ، و انا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخه على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت انا و الشركه المنتجه إعادة نشر الأغنيه مره أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا و علينا كلنا انا و صناع العمل المحترمين .. مش هوصيكم بقى 😂🤝عايزين نسمعها تاني كتير 😩😂 نهاركم جميل زيكم ، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديده و لينك الجديد في ال bio