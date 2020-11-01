بعد تصدر “بألف سلامة” تريند يوتيوب.. تامر حسني يحذفها ويعتذر لجمهوره

المستقلة/ منى شعلان/وجه النجم المصري تامر حسني، رسالة لجمهوره ، يعتذر من خلالها لوجود مشكلة تقنية فى أغنية “بألف سلامة” ، والذى طرحها صباح أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، مؤكدا أنه يحاول سحب هذه النسخة هو والشركة المنتجة واستبدالها بنسخة أخرى.

وكتب تامر ، فى رسالته عبر حسابه على موقع انستغرام : “نهاركم كله خير أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه و أكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ و انها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم و لكن الأغنيه على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسة لبعض الناس ، و انا من أمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل ألنسخه على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت انا و الشركة المنتجة إعادة نشر الأغنيه مره أخرى إرضاء للجميع دا حقكم عليا و علينا كلنا انا و صناع العمل المحترمين .. مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم ، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخة الجديدة و لينك الجديد”.

يذكر أن أغنية “بألف سلامة “، من الألبوم الجديد “فولاذي”وهى من كلمات تامر حسين ولحن محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف، واقتربت من مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، في أقل من 24 ساعة.

وقد طرح حسني ، 4 أغنيات من ألبومه الجديد حتى الآن ، وهم اختراع ، مابطلناش احساس ، فجأة افترقنا ، وأخرهم أغنية بألف سلامة.

يذكر أن ألبوم “خليك فولاذي” يطرحه تامر حسني بعد عامين من طرح ألبوم “عيش بشوقك” الذي تم إصداره 2018، وحقق نجاحا جماهيرياً كبيرَا، وقت طرحه.