بعد تزايد الإصابات .. الصحة العالمية تدعو لتحرك “عاجل” للحد من جدري القردة

المستقلة/- دعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إلى “تحرك عاجل” للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة المذكورة.

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة في بيان الدول الأوروبية إلى “تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر”.

وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغه “من الواجب القيام بتحرك عاجل ومنسق إذا أردنا احداث تغيير في السباق ضد تفشي المرض”.

وأفادت معطيات منظمة الصحة أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة اضعاف مما سجل في منتصف حزيران/يونيو.

ويشكل هذا العدد تسعين في المئة من الإصابات التي احصيت في العالم منذ منتصف أيار/مايو، حين بدأ هذا المرض الذي كان محصورا بعشر دول إفريقية يتفشى في أوروبا.

وباتت أوروبا بؤرة لانتشار جدري القردة، وتضم 31 بلدا أو منطقة سجلت فيها حالات بهذا المرض.

وكان خبراء منظمة الصحة اعتبروا، الأسبوع الماضي، أن ازدياد عدد الحالات بات تهديدا صحيا يثير قلقا كبيرا، ولكن من دون أن يبلغ حتى الآن مستوى حالة طوارىء صحية عالمية.

لكن فرع منظمة الصحة في أوروبا لاحظ أن “التطور السريع والطبيعة الملحة لهذا الحدث يعنيان أن لجنة (الخبراء) ستعيد النظر في موقفها قريبا”.

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