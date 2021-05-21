بعد اقتحام المسجد الأقصى.. تحذير عاجل من الرئاسة الفلسطينية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، من عودة التوتر إلى مدينة القدس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وما تبعه من اشتباكات أدت لإصابة 80 مقدسياً.

واندلعت، في وقت سابق اليوم، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن 80 فلسطينياً أصيبوا خلال هذه المواجهات.

وقالت الرئاسة في بيان: إن ”الاستمرار بسياسة الاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الاعتداءات على المصلين الآمنين، هي سياسة مرفوضة ومدانة، واستفزاز غير مقبول يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر“.

وأضافت أن ”الحكومة الإسرائيلية باستمرارها في سياسة الاستفزاز والاعتداءات والاقتحامات، تتحدى المساعي الدولية التي بذلت للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان على غزة“

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأماكن المقدسة، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

صور.. تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين

اخبار العراق

ندوة حوارية عن تعزيز آليات التضامن العالمي الإعلامية مع القضية الفلسطينية

اخر الاخبار

فيديو وصور.. “حزن وانهيار وغياب زوجته” مشاهد مؤثرة من جنازة سمير غانم

اخر الاخبار

الخارجية المصرية: الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والدفع بمسار التسوية السياسية

اخبار مصر

وصول شحنة مساعدات مصرية لمعبر رفح تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الفلسطينى

اخر الاخبار

الجيش السوداني يكشف عن وصول جنود مصريين ومعدات عسكرية إلى أراضيه (صور)

اخر الاخبار

“سرايا القدس”: أفشلنا كل محاولات إسرائيل لفصل القدس والضفة والداخل المحتل

اخر الاخبار

“سرايا القدس”: أفشلنا كل محاولات إسرائيل لفصل القدس والضفة والداخل المحتل

اخر الاخبار

السيسي ينعي سمير غانم: خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل إسعاد الجميع

اخر الاخبار

بعد اقتحام المسجد الأقصى.. تحذير عاجل من الرئاسة الفلسطينية

اخر الاخبار

الكويتيون يجمعون 1.5 مليون دينار نصرة لفلسطين فى أربع ساعات

اخر الاخبار

إصابة الفنان المصري علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا

اخر الاخبار

في السلفادور .. 14 جثة مدفونة في منزل شرطي سابق

اخر الاخبار

وفدان أمنيان مصريان في إسرائيل وغزة لتثبيت وقف إطلاق النار

اخبار فلسطين

 أبرز ردود الأفعال على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

اخبار فلسطين

بعد 11 يوماً من القتال.. الفلسطينيون والإسرائيليون يحصون خسائرهم المادية والاقتصادية

اخر الاخبار

السعودية.. القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو