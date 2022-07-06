بعد اعتذارها عن مهرجان جرش “ديانا كرزون” تضج المواقع بما فعلته

المستقلة /- عبر حسابها في انستغرام، احتفلت سوبر ستار العرب، الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ بعيد ميلاد زوجها الإعلامي ​معاذ العمري​، ونشرت مقطع فيديو جديد وثقت فيه كواليس الاحتفال، و قالب الحلوى الذي أحضرته كرزون لزوجها، وعلقت:” العمر كله حبيبي معاذ..أبو سلمى الغالي.. الله يخليلنا ياك”، وشكرها زوجها على قالب الحلوى المميز، معبرا عن حبه لها.

وتفاعل المتابعون مع فيديو ديانا كرزون، وتمنوا العمر المديد للعمري، متمنين لهما السعادة الدائمة واستمرار الحب والمودة، ومن بين التعليقات كتب احد المتابعين: “ما شاء الله ربي يديم عليكم السعادة”، وكتب آخر: “الله يخليكم لبعض إن شاء الله.. العمر كله يا رب”، و”كل عام وأبو سلمى بـ ألف خير”.

وعلى صعيد آخر، اتخذت كرزون قراراً صدم جمهورها بعد الاعتذار عن المشاركة في مهرجان جرش، مؤكدة ان قرارها جاء بعد مراقبة حثيثة لتنظيم المهرجان وما شهده من تخبط كبير، وتعمد القائمين على المهرجان عدم تقدير واحترام الفنان الأردني بشكل كاف، وخاصة بعد غياب أسماء الفنانين الأردنيين بشكل كامل عن برنامج المهرجان الذي تم توزيعه في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات جرش 2022.

وبينت كرزون ان الكثير من التراكمات دفعتها لحسم الموضوع بشكل نهائي، ابزرها عدم احترام مواعيد الفنانين الأردنيين والتزاماتهم، ومحاولة فرض أيام محددة عليهم للغناء بها، بالاضافة الى وضعهم على الهامش ضمن حفلات النجوم العرب، وعدم تقدير الفنان الأردني مادياً ما يشير الى عدم جدية إدارة المهرجان واحترافيتها في التعامل مع فناني الأردن.

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وأشارت كرزون ان ما حدث مع الفنان عمر العبداللات كان رسالة واضحة من إدارة المهرجان الى تهميش الفنانين الأردنيين، وتهميشهم على حساب الآخرين،مؤكدة على احترامها الكامل لنجومية جميع ضيوف الأردن من الفنانين العرب المشاركين في جرش وان اعتذارها يتعلق بها شخصياً.