بشرى ساره من البنك المركزي العراقي

المستقلة /- أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أن أمواله “محصنة” بقرار أمريكي، “ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها”.

وذكر البنك في بيان، أن الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، كما أكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات”.

ويرافق محافظ البنك البنك المركزي، رئيس الحكومة العراقية ضمن الوفد المتواجد في واشنطن.

وأضاف البنك، أن “العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، فأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى”.

كما أضاف أن تلك الجهات القانونية- الامريكية- أكدت ان أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى.

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