بسبب كورونا.. ديالى تمنع اقامة مجالس وشعائر عاشوراء في الاماكن المغلقة

المستقلة /- قررت خلية الازمة في محافظة ديالى،منع اقامة مجالس وشعائر عاشوراء في الاماكن المغلقة لمواجهة الارتفاع المضطرد باصابات كورونا.

وقال مدير الوقف الشيعي بديالى وعضو خلية الازمة في المحافظة مزهر علي التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن خلية الازمة واستنادا الى تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت منع اقامة مجالس وشعائر عاشوراء في القاعات المغلقة وداخل المساجد والحسينيات بسبب تصاعد اصابات كورونا وتمدد الفيروس في المحافظة وعموم البلاد.

وأوضح التميمي، أن مجالس عاشوراء ستقام في الاماكن المفتوحة مع الالتزام بالضوابط الوقائية وتوجيهات خلية الازمة والجهات الصحية.

وأكد التميمي أيضاً منع التجمعات واقامة المناسبات الاجتماعية ومجالس العزاء “الفواتح” داخل المساجد والحسينيات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من خطر كورونا.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية مع بدء شهر محرم طقوساً ومراسم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين “ع” في واقعة الطف سنة 61هـ ,اذ يحيونها في مناطقهم 50 يوما تنتهي بتوجههم الى مدينة كربلاء المقدسة في 20 صفر من كل عام.

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