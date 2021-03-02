بسبب كورونا..الكويت توقف رواتب المدرسين العالقين خارجها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر أسامة سلطان، الوكيل المساعد للتعليم العام بالكويت، قرارا بحصر أسماء المعلمين العالقين في الخارج بسبب كورونا لوقف رواتبهم.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية فقد ألزم سلطان مديري المناطق التعليمية والتعليم الديني، بحصر أسماء المعلمين المنقطعين عن العمل في الفصل الدراسي الثاني، لاسيما العالقين الجدد الذين لم يتمكنوا من العودة.

وفي تعميم إلى المناطق التعليمية بالكويت نشرته القبس، أكد سلطان أنه “نظرًا لبدء دوام العاملين للفصل الدراسي الثاني بمختلف المراحل التعليمية يرجى التكرم بالتعميم على جميع مراكز العمل لديكم لحصر أسماء العاملين غير الكويتيين، الذين لم يباشروا العمل في الفصل الدراسي الثاني، وكانوا على رأس عملهم حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021”.

وطلب التعميم أن تكون البيانات بالكشوف تشمل “اسم الشخص، والرقم المدني، والتخصص، ومركز العمل، والجنسية، والمنطقة التعليمية، وسبب الانقطاع”.

وشدد على ضرورة مخاطبة جهات الاختصاص لوقف الراتب، في حال اكتمال مدة انقطاعهم للفترة القانونية المنصوص عليها بالقرار رقم 41 لسنة 2006، والالتزام بتنفيذ كافة اللوائح والنظم لهذا الشأن وتعميمات الخدمة المدنية بشأن العالقين خارج البلاد.

وطلب السلطان موافاة قطاع التعليم العام بنسخة ورقية مجمعة معتمدة من الرئيس المباشر والمنطقة التعليمية، إضافة إلى نسخة إلكترونية بهذه البيانات، ليتسنى متابعة الأمر مع القطاعات ذات الاختصاص.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

اخر الاخبار

مصادر : شركة أبل طورت نماذج محدثة من الجهاز اللوحي iPad Pro

اخر الاخبار

الأنظمة الغنية بالفواكه والخضروات تقلل من مخاطر الإصابة بالامراض المزمنة