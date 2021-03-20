بسبب رفع أسعار الفائدة.. أردوغان يُقيل محافظ البنك المركزي

المستقلة/-أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محافظ البنك المركزي ناجي أغبال بعد أقل من خمسة أشهر فقط من تعيينه لفترة ولاية تمتد لأربع سنوات، وذلك بعد يومين فقط من اتخاذه قرارًا برفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 19%.

وزاد ناجي أغبال، الذي تولى حقيبة وزارة المالية سابقًا، سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه منصبه في السابع من نوفبر الماضي، متجاوزًا بذلك سياسة سلفه المتمثلة في خفض تكاليف الاقتراض رُغم ارتفاع معدل التضخم.

ونال تعهد أغبال بإعادة تركيا إلى مسار السياسة النقدية التقليدية استحسان المستثمرين، الذين تخلوا في العام الماضي عن الأصول التركية، وقلل من مخاوفهم بشأن استقلالية البنك المركزي ومدى سيطرة الرئيس التركي على السياسة النقدية للبنك المركزي.

ورأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن تعيين صهاب كافجي أوغلو محافظًا للبنك بدلًا من ناجي أغبال سيتسبب في تآكل آمال المستثمرين التي بدأت تتزايد بشأن استقلالية السياسة النقدية للبنك عن أردوغان.

ويُعد كافجي أوغلو هو محافظ البنك المركزي التركي الرابع في عامين؛ حيث أقال أردوغان المحافظين الثلاثة السابقين قبل انتهاء فترة ولايتهم بسبب رفعهم لأسعار الفائدة؛ حيث استمر دائمًا في مطالبتهم بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، في ظل تبنيه نظرية غير عادية مُفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تُسبب التضخم.

جدير بالذكر أن ارتفاع السندات العالمية أضرت الاقتصاد التركي بشكل أقوى من معظم الأسواق الناشئة بسبب مخاوف المستثمرين من المصداقية والتضييق على محافظي البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الدولرة، وبلغت حيازات السكان المحليين من العملة الصعبة رقمًا قياسيًا قدره 236 مليار دولار في الشهر الماضي.