بسبب التزوير.. التطبيعية توقف البطاقات التعريفية

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(المستقلة) قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين، بسبب كثرة حالات التزوير.

وقالت الهيئة في بيان رسمي: “الهيئة التطبيعية، ابتداء من الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي الممتاز، قررت إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول إلى الملاعب، بسبب كثرة حالات التزوير”.

وجاء في ختام البيان: “الهيئة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب، تسهل مهمة الصحفيين والمصورين لأداء واجباتهم بانسيابية عالية”.

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