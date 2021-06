بريطانيا : الميليشيات تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام

المستقلة /- كشف وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، يوم امس الاربعاء، عن اتصال جمعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “لإدانة التهديدات الأخيرة ضد منطقة بغداد الدولية (المنطقة الخضراء)”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، كتب راب “تحدثت اليوم إلى رئيس الوزراء العراقي الكاظمي لإدانة التهديدات الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة ضد منطقة بغداد الدولية”.

وأضاف أن “هذه الميليشيات تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام”.

Today I spoke to Prime Minister al-Khadhimi of Iraq to condemn recent threats by armed groups against the Baghdad International Zone. These militia groups undermine the rule of law and the Iraqi people’s desire for peace.

