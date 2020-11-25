برهم صالح يشارك في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة
المستقلة /-شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، في حملة عالمية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة.
وقال صالح في تدوينة، اطلع عليها المستقلة اليوم الاربعاء ، “في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة، يشرفني أن أنضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوا غوتيريش، بالدعوة إلى “السلام في المنزل، وتأكيد الالتزام بجعل الوقاية والتعويض عن العنف ضد المرأة أولوية في الاستجابة الوطنية لـ COVID-19 وخطط التعافي”.
في #اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة، يشرّفني أن أنضم إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة @antonioguterres "سلام في المنزل"، وأؤكد ان الالتزام بالعمل لانهاء العنف ضد المرأة يجب ان تكون أولوية في سياساتنا في مواجهة وباء كورونا وخطط التعافي منه.#16DaysOfActivism pic.twitter.com/H2KwVJoPig
— Barham Salih (@BarhamSalih) November 25, 2020
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