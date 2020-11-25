برهم صالح يشارك في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة

المستقلة /-شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، في حملة عالمية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة.

وقال صالح في تدوينة، اطلع عليها المستقلة اليوم الاربعاء ، “في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة، يشرفني أن أنضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوا غوتيريش، بالدعوة إلى “السلام في المنزل، وتأكيد الالتزام بجعل الوقاية والتعويض عن العنف ضد المرأة أولوية في الاستجابة الوطنية لـ COVID-19 وخطط التعافي”.