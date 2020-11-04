برهم صالح يؤكد ضرورة التعايش السلمي في كركوك 

المستقلة /سرى جياد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في كركوك. 

ووجه بضرورة رفض التهميش واحترام حقوق الملكية ومنع التغيير الديموغرافي ،مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حلول مستندة على الدستور وإرادة الكركوكيين ،بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع. 

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من وجهاء البشير وداقوق.

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