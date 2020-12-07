برهم صالح يأمر بمعالجة الامور العالقة في كركوك وفق الدستور

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وارادة أهلها وحماية التعايش السلمي بين مكوناتها.

وذكر بيان رئاسي تلقت المستقلة نسخة منه ” ان صالح استقبل اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، و تم بحث مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والقضايا التي تواجه أهلها، مع ضرورة تعزيز أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات لهم”.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك من خلال الاحتكام إلى الدستور، وحل الإشكالات التي تواجهها عبر الحوار والتلاقي بين سكانها الأصليين، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسيات الاستبداد والفساد والتمييز، وأن تكون الحلول مستندة الى إرادة الكركوكيين بعيداً عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف”.

وأكد صالح وجوب إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل، مشدداً على أهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكعبي يهنأ طلبة الجامعات والمدارس لبداية العام الدراسي الجديد

اخبار العراق

حكومة كردستان : اغلاق قناة “NRT” لمخالفتها المعايير

رياضية

إصابة عمر السومة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

ائتلاف النصر يدعو الى حراك ممنهج لاعتماد “ميثاق شرف”

اخر الاخبار

مبلغ صادم في خزنة مارادونا .. ينفق 10 ملايين دولار شهرياً

اخر الاخبار

أردوغان يهاجم الاتحاد الأوروبي ويزعم: لا أسعى للتصعيد

اخر الاخبار

أخطر تطبيقات شائعة للكاميرا والتعديل على الصور