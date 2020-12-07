برهم صالح يأمر بمعالجة الامور العالقة في كركوك وفق الدستور

المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وارادة أهلها وحماية التعايش السلمي بين مكوناتها.

وذكر بيان رئاسي تلقت المستقلة نسخة منه ” ان صالح استقبل اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، و تم بحث مجمل تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية في كركوك، والقضايا التي تواجه أهلها، مع ضرورة تعزيز أمنهم وسلامتهم وتوفير الخدمات لهم”.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك من خلال الاحتكام إلى الدستور، وحل الإشكالات التي تواجهها عبر الحوار والتلاقي بين سكانها الأصليين، والشروع في تحسين أوضاعهم وتجاوز معاناتهم بسبب سياسيات الاستبداد والفساد والتمييز، وأن تكون الحلول مستندة الى إرادة الكركوكيين بعيداً عن التهميش والإقصاء، وتضمن الاستقرار والتعايش السلمي بين جميع المكونات والأطياف”.

وأكد صالح وجوب إنهاء الإشكالات العالقة وتخفيف معاناة الكركوكيين، والحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل، مشدداً على أهمية تعزيز أمن المدينة وسلامة أهلها، ومنع الإرهابيين من استغلال الأوضاع وتهديد الاستقرار.