برهم صالح و السوداني : يجب توفير مستلزمات نجاح الانتخابات المقبلة

المستقلة / – أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة توفير مستلزمات نجاح الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان رئاسي:” ان صالح التقى اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، كلّاً من النائب محمد شياع السوداني، والنائب خالد المفرجي، على انفراد وجرى خلال اللقائين بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الاقتصادية في البلد، وأهمية دور المؤسسة التشريعية في سن القوانين الضرورية المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد”.

واشار الى انه تم التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها والتهدئة وتعزيز الاستقرار الامني، وتوفير كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب”.

واوضح البيان انه جرى خلال اللقائين، بحث الأوضاع الاقتصادية في البلد، واهمية العمل لتمتين الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل القومي من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إثر تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، وضرورة دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في البلد وتوفير فرص العمل.