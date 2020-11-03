برهم صالح: الانتخابات المقبلة تمثل تطلعات الشعب

المستقلة / – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها وسيلة للتعبير عن تطلعات الشعب.

واشار صالح ، خلال لقائه وفد كتلة ائتلاف النصر النيابية ، الى ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، وفق معايير صارمة لضمان نزاهتها ومنع التزوير والتلاعب، أو التأثيرات والضغوط على خيارات الناخبين، من أجل أن تكون مخرجات العملية الانتخابية معبّرة عن خيارات المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وبحث الجانبان ، أهمية توحيد المواقف في مواجهة التحديات، وبذل الجهود من أجل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب ومنع الأفعال الخارجة عن القانون.