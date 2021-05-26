برنامج الأغذية العالمى يعتزم زيادة مساعدته للبنان 3 أضعاف

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يعتزم زيادة مساعدته للبنان بواقع ثلاثة أضعاف، وتقديم مساعدة نقدية إلى نحو ثلاثمائة ألف شخص، وسط أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وقال البرنامج إنه ينوي دعم 195 ألف شخص إضافي، بزيادة على مائة ألف فقط، بتقديم مساعدة نقدية ليتمكنوا من التغلب على التضخم وارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أنه سيقدم نحو مائتي ألف ليرة لبنانية لكل أسرة شهريا، ما يعادل 15 دولارا بسعر صرف السوق السوداء.

وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 85 بالمائة من قيمتها أمام الدولار منذ أواخر عام 2019، فارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد في دولة تعتمد على الواردات.

وخشية نفاد السيولة، فرضت البنوك قيودا على وصول المودعين إلى حساباتهم المصرفية ومنعت التحويلات إلى الخارج، ما عمق الإحساس بالأزمة في لبنان الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة.

في الشهور الأخيرة، أغلقت الأعمال وأعلن الإفلاس بشكل واسع، بينما عانت الصيدليات لتأمين الأدوية المستوردة. وأبلغت محطات الوقود عن نقص في المحروقات، واندلعت مشادات ومشاجرات في متاجر البقالة، فيما تسابق الناس للحصول على مسحوق اللبن المدعم والأرز وزيت الطهي.

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على وضع برنامج لرفع الدعم فيما ينفذ الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إحباط محاولة سرقة فيلا الفنانة المصرية إلهام شاهين

اخبار السعودية

السعودية تصدر حكم جديد على المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

اخر الاخبار

تحذير عاجل من “كهرباء غزة” بشأن القطاعات الحيوية

اخر الاخبار

سوريا تمدد الاقتراع 5 ساعات بكل المراكز الانتخابية في المحافظات

اخر الاخبار

الحكومة الأردنية تعلن عن خطة تدريجية لفتح القطاعات بداية الشهر المقبل

اخبار مصر

مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية لجيبوتى

اخر الاخبار

شاهد.. الفاشينيستا بدور البراهيم تثير ضجة بدعوة الفتيات لشرب البيرة

اخر الاخبار

شاهد.. الفاشينيستا بدور البراهيم تثير ضجة بدعوة الفتيات لشرب البيرة

اخبار مصر

مصر ترحب بقرار السعودية تخفيف حكم السجن بشأن المهندس علي أبوالقاسم

اخر الاخبار

السعودية تعتمد عام دراسي طويل مقسم لثلاثة فصول

اخر الاخبار

في اسبانيا.. جثة رجل داخل تمثال ديناصور

اخبار فلسطين

المتحدّث باسم الأونروا: الدمار في غزّة أكبر من المتوقّع

اخر الاخبار

فوز ثلاث رواد أعمال مغاربة بجائزة مؤثر العام بدبي في مجال التسويق الرقمي

اخر الاخبار

فيديو.. هند البلوشي تنهار من البكاء بسبب طفليها

اخر الاخبار

اعتقال قياديي في الحشد الشعبي يثير التوتر والجدل

اخر الاخبار

فيديو.. “دعواتكم” فيفي عبده تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ثقافة وفنون

شاهد.. الظهور الأول للفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه