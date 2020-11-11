برشلونة يواجه نيمار أمام القضاء

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد يقاضي لاعبه السابق نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الحالي، ليطالبه بإعادة مبالغ مالية حصل عليها بالخطأ قبل 5 سنوات.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة يريد من نيمار دفع 10.2 مليون يورو، حصل عليها اللاعب بسبب خطأ في حسابات السنة المالية لعام 2015، عندما كان لاعبا في صفوف البارسا.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف 2017متجها إلى باريس سان جيرمان، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة حصل على ضرائب من اللاعب أقل مما كان مستحقا، وبعد اكتشاف الخطأ الآن يطالبه بدفع الفرق.

وإن لم يستجب نيمار لمطالب برشلونة، سيلجأ النادي الكتالوني إلى القضاء للحصول على مستحقاته.

يذكر أن هذه ليست أول أزمة بين نيمار وبرشلونة، إذ سبق وأن رفع اللاعب البرازيلي دعوى قضائية على النادي للحصول على 43.6 مليون يورو، كمكافأة عند توقيع عقد جديد، ولكنه خسر القضية.