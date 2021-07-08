برشلونة يضحي بأحد لاعبيه من أجل ميسي

برشلونة يضحي بأحد لاعبيه من أجل ميسي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، عن اقتراب نادي برشلونة، من التخلص من أحد لاعبيه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، في إطار جمع الأموال لتجديد عقد ميسي.

ويظل عقد ميسي ملفا معلقا داخل النادي الكتالوني، الذي يسعى للوصول إلى سقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الليجا، أو كسب ما يكفي من المال لضمان أن تجديد عقد ميسي يساوي 25% فقط من الأموال الواردة لخزينة النادي.

وقرر النادي في الأسابيع الأخيرة التخلص من العديد من اللاعبين مثل جونيور فيربو وماتيوس فيرنانديز.

ويسعى نادي خيتافي للظفر بخدمات الشاب كارليس ألينيا مقابل 7 ملايين يورو، وصرح رئيس النادي أنخيل توريس لصحيفة “سبورت”: “عملية ألينيا معلقة على ميسي”.

وأضاف: “الصبي يريد أن يأتي إلى خيتافي وبرشلونة يعرف ذلك، وأعتقد أن الأمر سينتهي بنهاية سعيدة”.

واختتم: “أنا أتفاوض بشكل مباشر مع برشلونة، وآمل أن نحسم صفقة ألينيا”.

ولعب ألينيا الموسم الماضي على سبيل الإعارة في خيتافي، وخاض 22 مباراة في الليجا، تحت قيادة المدير الفني السابق بيبي بوردالاس.

وينتهي عقد ألينيا مع برشلونة الصيف المقبل، ولا ينوي لاعب خط الوسط تجديد عقده مع البلوجرانا.