برشلونة يسحق سوسييداد في الدوري الإسباني

المستقلة/- حقق برشلونة فوزا كبيرا بنتيجة (6-1) على مضيفه ريال سوسييداد، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة سيرجينيو ديست (هدفين) في الدقيقتين 43 و53، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 37، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 56 و89، وعثمان ديمبلي في الدقيقة 71.

بينما سجل أندير بارينتشيا لريال سوسييداد في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.