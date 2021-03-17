برشلونة يجدد عقد نجمه الشاب

المستقلة/- استقرت إدارة نادي برشلونة على تجديد عقد أحد النجوم الصاعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تأمين مستقبل الفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن نادي برشلونة استقر على تمديد عقد مدافعه الصاعد أوسكار مينجويزا خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد المدافع الإسباني الشاب صاحب الـ21 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، إلا أن النادي الكتالوني يمتلك بند يسمح له بتمديد عقده لمدة موسمين قادمين.

واستقر برشلونة بالفعل على تجديد عقد مينجويزا لمدة موسمين قادمين مع زيادة راتبه، خاصة بعد الاعتماد عليه بصورة أساسية ضمن كتيبة رونالد كومان.

وكلل مينجويزا مجهوداته مع نادي برشلونة خلال الفترة الماضية بتسجيل الهدف الثالث في رباعية الكتالوني في شباك نادي هويسكا مساء أمس، الإثنين.

وخاض أوسكار مينجويزا مع برشلونة خلال هذا الموسم 30 مباراة في مختلف البطولات، ونجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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