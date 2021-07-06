برشلونة مهدد بالحرمان من الصفقات الجديدة

المستقلة/- لا تزال الأزمات تحاصر إدارة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأبرزها تأخر حسم مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وكان عقد ميسي انتهى مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الماضي، ليصبح النجم الأرجنتيني غير مرتبط رسميا بالنادي الكتالوني لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا.

ولكن التجديد لميسي براتب كبير حتى بعد تقليصه عن الراتب السابق، مرتبط بنجاح إدارة النادي المثقل بديون وصلت لمليار و200 مليون يورو، بتخفيض رواتب اللاعبين.

موقع “جول” العالمي كشف في تقرير له أن برشلونة تجاوز الحد الأقصى للرواتب في الدوري الإسباني ومن ثم لن يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة إلا بعد تعديل نظام الرواتب.

وتدرس إدارة البارسا الاستغناء بشكل جدي عن الفرنسي صامويل أومتيتي والبوسني ميرالم بيانيتش والبرازيلي فيليبي كوتينيو، وذلك لتوفير رواتبهم السنوية.

برشلونة نجح في التعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع الهولندي ممفيس ديباي بعد نهاية عقده مع أولمبيك ليون وسيرجيو أجويرو وإريك جارسيا بعد نهاية عقدهما مع مانشستر سيتي.

وتعمل إدارة البارسا حاليا على توفير عقد جديد لليونيل ميسي نجم الفريق، ولكن بحسب تقرير “جول”، فإن أزمة الرواتب تؤخر إنهاء إجراءات العقد الجديد، رغم الاتفاق على كافة بنوده، هذا إلى جانب عدم تسجيل اللاعبين الجدد.

وتشترط رابطة الدوري الإسباني وضع حدا للرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا مؤخرا، وهو ما تسبب في عدم توقيع ميسي حتى الآن على العقد الجديد.