“برسالة مؤثرة” أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده

المستقلة/- منى شعلان/ أحيا الفنان المصري أحمد الفيشاوي الذكرى الثانية لوفاة والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشر الفيشاوي صور تجمعه بوالده وعلق قائلاً : ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.. شكرًا علي كل مره ساعدتني فيها، شكرًا علي تعليمي، شكرًا علي تربيتي، شكرًا علي كرمك و حنانك مع كل الناس.. بحبك يا بابا”.

وتابع: “الفجوه اللي في قلبي هتعد تكبر لحد ما أشوفك بخير.. وحشتني يا أصيل يا محترم، وأخيرًا شكرًا على فرحتك بيا”.

رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي، في مثل هذا اليوم، وهو واحد من أبرز نجوم جيله، فنان شامل أتقن الكوميديا والتراجيديا، وتحدى السرطان واعتبره نزلة برد، لكنه خسر المعركة وفارق الحياة في 25 يوليو عام 2019.

وشارك فاروق الفيشاوي في أكثر من 130 عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، وفي 3 أكتوبر من عام 2013 أعلن فاروق الفيشاوي بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه سيتعامل معه كدور برد أو صداع، لكن الصداع تسبب في تلف الكبد، وأنهى واحدًا من أهم المبدعين في تاريخ السينما المصرية.