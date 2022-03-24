بدون آثار جانبية.. لأول مرة الإعلان عن حبوب منع الحمل لـ”الرجال”

المستقلة /- يتسابق العلماء لإنتاج حبوب منع الحمل للرجال، وهي الأولى من نوعها، بعيداً عن الواقي الذكري أو الجراحات، يقول فريق من العلماء في بحث أولي حديث، إنهم طوروا شكلا غير هرموني من وسائل منع الحمل لدى الذكور ، وهو شكل أبقى فئران المختبر معقمة لمدة أربعة إلى ستة أسابيع دون أي آثار جانبية على ما يبدو. ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية المبكرة للحبوب بحلول نهاية العام.

وحسب موقع “جيزمودو” الأمريكي، وسائل منع الحمل المقترحة هي نتاج باحثين في جامعة مينيسوتا، الذين يقولون إنها تعمل من خلال استهداف كيفية تفاعل أجسامنا مع فيتامين (أ) ، المعروف بأنه ضروري للخصوبة في الثدييات. على سبيل المثال، تم ربط الأنظمة الغذائية التي تعاني من نقص فيتامين (أ) بالعقم.

وبعد بحث مطول، وجدوا مركبا تجريبيا يمنع بروتينا مسؤولا عن الارتباط بشكل من أشكال فيتامين (أ) (حمض الريتينويك) في خلايانا، والمعروف باسم مستقبلات حمض الريتينويك ألفا (RAR-α). RAR-α هو واحد من ثلاثة بروتينات لها وظيفة مماثلة، والأمل هو أن يكون حجبها الانتقائي كافيا للحث على عقم طويل الأمد ولكن قابل للانعكاس مع التسبب في تأثيرات قليلة أو معدومة خارج الهدف في أماكن أخرى.

وقال عبد الله النعمان، الباحث الرئيسي وطالب الدراسات العليا في الكيمياء الطبية بالجامعة إن “هناك علاجات أخرى محتملة لتحديد النسل للذكور أقرب إلى أن تؤتي ثمارها في التجارب السريرية بالفعل ، على الرغم من أنه كان طريقا طويلا وصعبا للوصول إلى هناك. معظم هذه الخيارات المقترحة تعمل عن طريق استهداف هرمون تستوستيرون, والتي يمكن أن تأتي مع آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم أو انخفاض الدافع الجنسي”. ويعتقد فريق UMN أن علاجهم يمكن أن يتجاوز هذه المخاوف، مما قد يجعله خيارا أكثر جاذبية.

وأضاف في تصريحات لـ”جيزمودو” إنه “نظرا لأن الرجال لا يتعين عليهم أن يعانوا من عواقب الحمل، فإن عتبة الآثار الجانبية من حبوب منع الحمل منخفضة إلى حد ما، لهذا السبب نحاول تطوير حبوب منع الحمل غير الهرمونية لتجنب الآثار الجانبية الهرمونية”.

حتى الآن،يبدو أن المجمع – الذي يطلق عليه اسم GPHR-529 – يعمل على النحو المنشود. في بيانات جديدة قدمت يوم الأربعاء في اجتماع الربيع للجمعية الكيميائية الأمريكية ، وجد الفريق أن الفئران الذكور التي تناولت جرعات العلاج لمدة أربعة أسابيع عانت باستمرار من انخفاض حاد في عدد الحيوانات المنوية وأصبحت عقيمة. بشكل عام ، قدر GPHR-529 أنه فعال بنسبة 99٪ في منع الحمل ، مع عدم وجود آثار جانبية ملحوظة. وبعد حوالي أربعة إلى ستة أسابيع من توقفها عن تناوله ، لم تعد الفئران الذكور عقيمة. وقد أظهرت أبحاث أخرى أجريت على الحيوانات بالمثل أن تثبيط α RAR-يجب أن يكون آمنا وفعالا في تحفيز عقم الذكور المؤقت.

وأضاف نعمان:”كل هذا يبدو واعدا حتى الآن. لكن التجارب السريرية هي الاختبار النهائي لسلامة أي مرشح للدواء”.

ومنذ ذلك الحين، قام الفريق بترخيص GPHR-529 لشركة “يورتشويس ثيرابيتسكس” لمزيد من التطوير، وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإنهم يأملون في بدء التجارب السريرية المبكرة على الأشخاص بحلول النصف الأخير من العام. لا يزال فريق UMN يعمل أيضا على تحديد المرشحين الواعدين الآخرين، سواء في حالة عدم ظهور GPHR529 أو لتحسين مفهومهم الحالي، مما قد يسمح لهم بالحصول على نفس تأثير وسائل منع الحمل بجرعة أقل.

وفي مكان آخر، فإن هلام الذكور المفاهيمي NES / T، الذي يخفض مستويات الحيوانات المنوية والتستوستيرون الطبيعي ولكن بعد ذلك يكمل هرمون التستوستيرون الخاص به لتقليل الآثار الجانبية، يدور حول الزاوية. ومن المتوقع الانتهاء من تجربة المرحلة الثانية “ب” على نطاق أوسع من الجل في أوائل عام 2023، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التجارب للحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير.