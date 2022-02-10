بدور البراهيم السعودية الأولى في إثارة الجدل – فيديو

المستقلة /- عادت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم لاثارة الجدل من جديد بعد نشرها فيديو حديث عبر حسابها الخاص على سناب شات تتحدث فيه عن اثارة الجدل

أثارت بدور البراهيم جدلًا واسعًا بعد نشرها فيديو تكشف فيه عن فخرها بأنها السعودية الأكثر اثارة للجدل، وقالت عبر الفيديو: “أفتخر باني اول سعودية مثيرة للجدل.. الي اجوا بعدي يمكن يكونوا اكثر شهرة او نفس الشهرة مثل هند القحطاني.. ما شاء الله حققت شهرة كبيرة.. وكمان وذ نكهة وبنات قحطان” وأضافت خلال حديثها: “بصراحة انا مهدية هذه الفترة.. صرت اتضايق كل ما اتكلم باشي يصير ترند.. الموضوع صار يضايق اكتر من ما يفيد.. انا عندي براند وبحاول اركز بشغلي.. ما ابغى اني اتشتت عنه في السوشال ميديا” وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الفيديو منتقدين تعليقات البراهيم وتفاخرها بانها الاكثر اثارة للجدل.