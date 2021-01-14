بدعم من تحسن الطلب..توقعات بنمو اقتصاد المغرب بمعدل 4.6٪

المستقلة/- توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 4.6% العام الحالي بعدما انكمش 7% العام الماضي، في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.

وتسبب انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير جائحة كورونا إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في

2020، وهو ما يزيد على مثلي نسبة العجز التي كانت مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5%.

وأرجعت المندوبية، في تقرير اليوم الخميس، توقعاتها إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.

ويُتوقع أن ينكمش العجز

إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع ارتفاع العائدات الضريبية وغير الضريبية

ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.