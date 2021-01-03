بدءًا من الأربعاء ..الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا

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المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت الكويت، اليوم الأحد، عن تعليق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من كانون الثاني/يناير.

واكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على ”تويتر“، إنه ”بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021“، مشيرة الى أن ذلك الإجراء ”مؤقت وحتى إشعار آخر“.

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