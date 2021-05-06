بث مباشر.. الكشف عن موعد سقوط الصاروخ الصيني على الأرض

المستقلة/- منى شعلان/ توقعت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون” أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ الذي أطلقته محطة فضاء صينية على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية- في بيان أوردته لها أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ “إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه”.

وأضاف بيان البنتاجون أن “الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء”.

وبات الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، خارج نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض، ومن الممكن أن يسقط على سطحها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لموقع “سبيس نيوز”.

وأطلقت الصين الصاروخ “لونج مارش 5 بى”، الخميس الماضى، لاستكشاف الفضاء، لكنها فقدت السيطرة عليه، وسط ترجيحات بسقوطه فى نيويورك أو مدريد أو بكين، ومناطق نصف الكرة الشمالى، أو إن تحرك جنوبًا قد يسقط فى تشيلى، أو فوق مناطق المحيطات والبحار بشكل أكبر لأنها تمثل 70% من مساحة الأرض، ومع ذلك يعتبر تحديد مكان سقوطه الدقيق أمرًا غير مؤكد، ويبلغ طول الصاروخ 100 قدم، أو أكثر من 30 مترًا.

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