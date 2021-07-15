بتوجيهات رئاسية.. الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت القوات المسلحة المصرية استمرار الجسر الجوي بين مصر وتونس، لإرسال المساعدات الطبية إلى تونس بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بيان الجيش المصري، استمرار تنفيذ تعليمات السيسي باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التى يمر بها الأشقاء فى تونس.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي لإستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس.

ويعبر جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين.

وكانت قد أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، من قاعدة شرق القاهرة الجوية في مصر، متجهة إلى تونس محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

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