بتهمة الاختلاس..الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان

المستقلة/- تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي يشغل منصبه منذ حوالي ثلاثة عقود، في ضوء توسّع التحقيقات بشأن اختلاس مزعوم للأموال العامة في البلاد، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرج.

ويناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظرائهم الأوروبيين إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية للدولة اللبنانية لمدة 28 عاماً، حسبما أفاد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسرية وخصوصية المداولات.

وأضاف الأشخاص ، أن المناقشات بين الجانبين الأمريكي والأوروبي ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة خارج لبنان، واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. لكنهم أشاروا إلى أن المداولات مازالت جارية، وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء تجميد الأصول وشيكاً. في وقتٍ ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.