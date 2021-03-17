بايرن ميونخ ضد لاتسيو.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي بايرن ميونخ ضد لاتسيو، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في ضيافة لاتسيو قد انتهى بفوز بايرن (حامل اللقب) برباعية مقابل هدف.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو