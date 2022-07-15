بايدن يصل السعودية ويلتقي الملك وولي العهد بجدة

مناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم

الملك سلمان يلتقي بايدن في قصر السلام

المستقلة/- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة في قصر السلام في جدة، في مستهل زيارة بايدن للمملكة للمشاركة في القمة الخليجية +3 (الأردن، مصر، العراق)، غدا السبت.

وبعد جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بحضور ولي العهد، عقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع بايدن بحضور مسؤولين من البلدين قبل انعقاد القمة المشتركة غدا.

وأعقب الاجتماع مباحثات ثنائية بين ولي العهد وبايدن في قصر السلام بجدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وصل إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر.

محمد بن سلمان يبدء المباحثات مع بايدن (واس)

 

وفي هذا السياق، قال الرئيس بايدن، الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات استراتيجية في جميع المجالات.

يذكر أن السعودية وأميركا متفقتان على أهمية التصدي لسلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات المدعومة من طهران. كما أيدت أميركا جهود السعودية في إيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمن تحقيق أمن واستقرار اليمن.

وتُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا، وساهم التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال بتحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في الوقوف ضد التنظيمات المتطرفة وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد التقى، في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

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