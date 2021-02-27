بايدن يقرر عدم توجيه تهم جنائية لولي العهد السعودي

المستقلة /- كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن قرار الرئيس جو بايدن تجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أمريكيين، بأن “الرئيس جو بايدن قرر عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدين أن هناك توافق داخل البيت الأبيض على أن ثمن الأضرار بالعلاقات مع السعودية سيكون باهظا للغاية فيما يتعلق بالتعاون بشأن محاربة الإرهاب ومواجهة إيران.

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأمريكية، إلى أن “قرار بايدن يأتي بعد أسابيع من المناقشات مع فريقه الأمني، الذي توصل لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد هناك أي طريق لمنع ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة أو توجيه تهم جنائية إليه دون إلحاق ضرر بالعلاقات مع السعودية، التي تعتبر من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة.