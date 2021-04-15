بايدن يعلن الانسحاب من أفغانستان

المستقلة /- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدء الانسحاب الأميركي من أفغانستان اعتبارا من الشهر المقبل.

وقال بايدن أن الولايات المتحدة حققت أهدافها من التدخل في أفغانستان وتخلصنا من تنظيم القاعدة.

وأكد بايدن أنه “لم يعد ممكنا استمرار توسيع الوجود العسكري في أفغانستان”.

ووجهة بايدن رسالة إلى حركة طالبان، قائلًا أن عليها أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات الأميركية أثناء الانسحاب فسنرد بكل ما أوتينا من قوة.

وأوضح الئريس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى الـ 20 للهجوم “الغادر” في 11 أيلول، على حد تعبيره.

وحول دور الولايات المتحدة، قال بايدن أن أمريكا ستواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب، مضيفًا أنه يجب ألا تُستخدم القوات الأميركية ورقة مساومة بين الأطراف المتحاربة في دول أخرى.