بايدن : لن نترك الشرق الأوسط للصين

المستقلة /- انطلقت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة ست دول خليجية بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وافتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة بكلمة عبّر فيها عن أمله في تأسيس علاقات جيدة “بين دولنا والولايات المتحدة”.

ودعا الأمير محمد بن سلمان إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

وفي كلمته بالقمة، أكد الرئيس الأميركي أن واشنطن لن تبتعد عن المنطقة وقال “لن نتخلى (عن الشرق الأوسط) ولن نترك فراغًا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران”

وشدد الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي.

وتعهد بايدن بتعزيز الدفاعات الجوية والإنذار المبكر لمواجهة التهديدات الجوية في المنطقة.

ورحب بايدن بدور الدول الإقليمية في دعم هدنة اليمن وقال:” إن الهدنة وصلت إلى أسبوعها الخامس عشر وسنعمل على حل الأزمة هناك”.

وقال:” كذلك إنه سيكون هناك اتفاقات تجارة حرة واستثمارات سعودية في الأردن وغيرها، لافتا إلى أن أهدافنا مركزة ويمكن تحقيقها وسنعمل في سياق شرق أوسط موحد”.

وشدد بايدن كذلك أن الولايات المتحدة لن تسمح للقوى الخارجية بالتضييق على المضائق المائية في المنطقة.

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