بايدن: سندرج قطر على قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن

المستقلة /- أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن نيته إدارج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال بايدن خلال لقائه بن حمد في البيت الأبيض: “سأبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو ما سيعكس أهمية علاقاتنا”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا قد طال انتظاره… قطر صديقة جيدة وشريك موثوق”.

وكان بن حمد أكد عقب لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع قطر والولايات المتحدة”، واصفا إياها بـ”الشراكة الدفاعية القوية”.

وشدد على أن “قطر تدعم عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال استضافة 10 آلاف من القوات الأمريكية في قطر”.

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