بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب

بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب

المستقلة / – أفاد مركز إديسون للأبحاث اليوم الجمعة بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

وأوضح المركز أن ترامب تحصل على 232 من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولاينا الشمالية.

وكان بايدن تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، وفقا للمركز.

ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.