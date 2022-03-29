بالفيديو.. معالجة نفسية توضح تأثير الخلافات الزوجية على الأطفال وكيفية الحد منها

المستقلة/- علقت الدكتور إيمان علي عبدالرحمن، معالج نفسي وسلوكي، على ظاهرة انتشار المشاكل النفسية والسلوكية لدي الأطفال سواء في المرحلة المبكرة أو المتأخرة للطفولة، قائلة إن هذه المشاكل ينتج عنها اضطرابات في النطق والكلام لدي الأطفال مما يسهم في بناء شخص غير كامل الأهلية في المستقبل، موضحة أنه تلاحظ انتشار تلك الحالات في الأسر التي تكثر فيها الخلافات الزوجية والتي ينتشر فيها العنف النفسي والبدني بين الزوجين.

وقالت إيمان في لقاء على قناة نايل فاميلي، أن الأطفال أغلى شيء في الحياة الزوجية ووجود الأطفال يجب أن يزيد من قوة الترابط بين الأب والأم للحفاظ على هذه النعمة وتجنب إهدار الوقت في المشاكل والخلافات الزوجية، موجهة رسالة للزوجين قائلة “الأب أنت شغلتك أب.. والأم أنتي شغلتك أم”.

وأوضحت أن هناك حالات زوجية تتفاقم بينهم الخلافات لأن كل طرف يعمل على اصطياد أخطاء الطرف الآخر، ناصحة أن يستهلك وقت الخلافات في العناية بالأطفال والتربية السليمة بما ينعكس ايجابيا على تكوين أسرة سعيدة وذلك بتوفير بيئة نفسية آمنة يسودها الحب والاحترام والتقدير.

وتابعت إيمان، أن الأسرة هي مصدر الأمن والأمان والإحترام والتقدير والحب وهي الملاذ الذي يلوذ به الطفل منذ نعومة اظفاره، فإن لم تتوفر داخل الأسرة تلك المعاني السامية فهذا انذار حقيقي لميلاد وتنشئة طفل غير سوي نفسيا وغير قادر على مواجهة الحياة وبالتالي يصاب الطفل باضطرابات نفسية كالاكتئاب والخوف والقلق وضعف وفقدان الثقة بالنفس والتأخر والفشل الدراسي وضعف القدرة على التحصيل وقد يصبح سلوكياً أكثر عنفا وعدوانية في المجتمع.

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